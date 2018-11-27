Злостного алиментщика в Тюмени заковали в наручники, чтобы доставить в суд

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-27T13:36:06+03:00

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Злостного алиментщика в Тюмени в суд пришлось доставлять в наручниках. Мужчина задолжал двоим своим детям 420 тысяч рублей. Он долгое время уклонялся от выплат и судебным приставам прищлось ехать за ним домой, чтобы доставить в отдел.

Составив протокол, горе-отцу предложили проехать в суд, но тот отказался. Тогда пристав вызвал сотрудников специализированного отдела оперативного дежурства и должника сопроводили на улицу, где он попытался убежать. На мужчину одели наручники и привезли в суд. В ходе рассмотрения материалов алиментщика, ему назначили арест в течение суток и взли под стражу, сообщили в пресс-службе УССП по Тюменской области.