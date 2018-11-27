2018-11-27T13:14:42+03:00
Общество

Чемпионат по правовой грамотности Тюменской области подходит к финалу

В Тюмени выберут сильнейшие команды
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Чемпионат по правовой грамотности Тюменской области подходит к финалуЧемпионат по правовой грамотности Тюменской области подходит к финалу
Изменить размер текста:

Финальные игры Чемпионата Тюменской области по правовой грамотности среди молодежи пройдут в Тюмени 30 ноября и 1 декабря. В течение двух дней участникам предстоит пройти четвертую и пятую игровую сессию, а затем встретиться в полуфинале. Сильнейшие команды получат право на участие в финале, где за ценные призы и денежную премию будут бороться команды пяти городов региона.

В играх участвует молодежь от 14 до 23 лет, не имеющая юридического образования и не обучающиеся на юридических специальностях. Перед каждым раундом игрокам проводят лекция и семинар для расширения общеправового кругозора. После чего команды отвечают на вопросы, которые нацелены не на чистые знания, а на умение рассуждать.

Организатором игр выступает Западно-Сибирская Правовая Палата при содействии администрации Тюмени. Участие в нем бесплатное, но регистрация обязательна здесь. Цель чемпионата призван сделать популярным правовую грамотность молодежи для улучшения их качества жизни.

Финал состоится 14 декабря в здании Тюменской областной Думы. Ребят кроме состязаний ждет экскурсия по зданию законодательного органа региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около четырех тысяч тюменских школьников побывали на фестивале «Билет в будущее»
Прокуратура потребовала вернуть долги тюменцам за школьные обеды
Злостного алиментщика в Тюмени заковали в наручники, чтобы доставить в суд
Светодиодные лампы сэкономили Тюмени около 10 миллионов рублей
Тюменских коммунальщиков научат заливать зеркальные катки
ХК «Рубин»: матч с красноярским «Соколом» получился тяжелым
В электричках Тюменской области домашних животных разрешат провозить бесплатно
В Тюмени стартовали самые яркие в регионе соревнования по биатлону
Тюменец вонзил нож в бывшего сожителя матери
Многодетные тюменцы предпочитают работать в медицине и образовании
Спасатели Тюмени отправляются по местам зимней рыбалки
"Мечта, конечно же": Сергей Шнуров написал стих о Тюмени
«Щедрый вторник» в Тюмени начнется с благотворительного завтрака мам
Погода 27 ноября в Тюмени: весь день снегопад
Два пострадавших и двенадцать спасенных: в Тюмени горела высотка
На трассе Тюмень-Екатеринбург открыта новая развязка в районе Камышлова
Жительница Тобольска зарезала брата в день его рождения