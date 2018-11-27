Чемпионат по правовой грамотности Тюменской области подходит к финалу

СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-27T13:14:42+03:00

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Финальные игры Чемпионата Тюменской области по правовой грамотности среди молодежи пройдут в Тюмени 30 ноября и 1 декабря. В течение двух дней участникам предстоит пройти четвертую и пятую игровую сессию, а затем встретиться в полуфинале. Сильнейшие команды получат право на участие в финале, где за ценные призы и денежную премию будут бороться команды пяти городов региона.

В играх участвует молодежь от 14 до 23 лет, не имеющая юридического образования и не обучающиеся на юридических специальностях. Перед каждым раундом игрокам проводят лекция и семинар для расширения общеправового кругозора. После чего команды отвечают на вопросы, которые нацелены не на чистые знания, а на умение рассуждать.

Организатором игр выступает Западно-Сибирская Правовая Палата при содействии администрации Тюмени. Участие в нем бесплатное, но регистрация обязательна здесь. Цель чемпионата призван сделать популярным правовую грамотность молодежи для улучшения их качества жизни.

Финал состоится 14 декабря в здании Тюменской областной Думы. Ребят кроме состязаний ждет экскурсия по зданию законодательного органа региона.