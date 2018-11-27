Светодиодные лампы сэкономили Тюмени около 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-27T11:56:56+03:00

Внедрять светодиодные лампы в наружное освещение Тюмени начали с 2010 года. Фото пресс-службы ПАО «СУЭНКО»

В планах на 2019 год заменить на светодиодные еще 600 ламп

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В Тюмени в 2018 году светодиодные лампы в наружном освещении сэкономили 3 600 МВт.ч. электроэнергии.

Внедрять светодиодные лампы в наружное освещение Тюмени начали с 2010 года. К настоящему моменту их насчитывается около 6 000 штук, что составляет 11% от общего количества светильников – 55 000. В планах на 2019 год заменить на светодиодные еще 600 ламп.

Каждый светодиодный светильник экономит 600 кВт.ч в год. Если перевести ватты в деньги, то выйдет, что по одноставочному тарифу в Тюмени равному 2,78 рублей за 1 кВт.ч, один светильник экономит в год 1 668 рублей, а все 6 000 штук – 10 млн. 8 тыс. рублей.

Диапазон стоимости светодиодного оборудования, зависящий от мощности, компонентов и конструктивных особенностей, огромный. Лампы, которые сегодня используются тюменскими энергетиками окупаются за год-полтора при заявленном сроке службы от 10 лет.

В табл. для сравнения представлены светильники с одинаковыми характеристиками

При подборе ламп специалисты обращают внимание на несколько особенностей. Натриевые светильники подбираются в основном по мощности лампы, световой поток светодиодных ламп у каждого производителя расположен по-разному. Поэтому есть возможность подобрать нужные лампы в соответствии с конфигурацией улицы и схемой установки светоточек. Второе различие – температура цвета. Натриевая лампа светит в желтом диапазоне (цветовая температура около 2 тыс. К), светодиоды дают более близкий к дневному белому свету (температурой около 4 тыс. К). Это позволяет лучше различать мелкие предметы и повышает видимость в темноте.

Информация для тюменцев

На suenco.ru вы можете сообщить о проблеме с наружным освещением. Для этого необходимо заполнить простую форму с указанием точного адреса, где возникла проблема, и контактного телефона. Диспетчер СУЭНКО напрямую получит заявку и отправит оперативно-выездную бригаду устранять проблему.

СПРАВКА КП

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» - межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в г. Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет 36 тысяч километров, на балансе находится более 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций и распределительных пунктов).

В сфере тепло-водоснабжения и водоотведения компания обслуживает 790 км тепловых сетей, 370 км сетей водопровода, 1 водозабор, 230 км сетей канализации и 7 комплексов очистных сооружений канализации.

В настоящее время на предприятии работает 4700 человек.