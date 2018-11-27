Тюменских коммунальщиков научат заливать зеркальные катки

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-27T10:30:00+03:00

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Мастер-класс по заливке хоккейных кортов и ледовых площадок пройдет в Тюмени 30 ноября. Посетить его приглашают представителей УК и ТСЖ, спортшкол, служб заказчика по благоустройству, а также организаций, которые будут заливать катки во дворах, скверах и спортивных объектах.

Зимой в Тюмени должно работать 116 кортов и ледовых площадок. Как только они будут готовы к эксплуатации, из расположение и расписание работы появится на портале «Тюмень – наш дом».

Как залить ровный лед и как поддерживать его в хорошем состоянии, расскажут специалисты детско-юношеской спортивной школы «Водник». Они продемонстрируют технику заливки, обратят внимание на особенности открытых ледовых объектов и выдадут методические рекомендации по эксплуатации площадок.

Мастер-класс пройдет на базе спортшколы «Водник» (ул. Судоремонтная, 2-б) в 14 часов, сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.

Уточнить график заливки ледовых площадок в Тюмени можно по телефону 46-47-19 (отдел организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени).