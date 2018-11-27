ХК «Рубин»: матч с красноярским «Соколом» получился тяжелым

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-27T10:00:32+03:00

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Тяжёлым получился матч для тюменского ХК «Рубин» в Красноярске. Накануне, 26 ноября в игре с местным «Соколом» гости победили со счетом 2:1. Решающий гол был забит в овертайме. Большой вклад в успех гостей внёс голкипер Игорь Тяло, по воротам которого хозяева нанесли тридцать пять бросков, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

- Самый сложный момент матча наступил в конце второго периода, когда мы остались в меньшинстве. Важно было выстоять, и мы с этим справились, - отметил Тяло.

Главный тренер ХК «Рубин» Михаил Звягин после матча отметил, что игра ожидалась тяжелой и сложной.

- В первые 10 минут мы выглядели хуже соперника, но потом выровняли игру. В целом, равная игра была. И соперник приличные моменты имел, и мы. В общем, ничейный результат закономерен. А в овертайме, - там уже кто удачливее оказался. Поздравляю тюменских болельщиков, ведь «Рубин» в Красноярске очень давно не выигрывал. У «Сокола» очень приличная команда, мастеровитая, и сегодня мы это на своей шкуре испытали, - прокомментировал ход встречи Звягин.