2018-11-27T09:27:19+03:00
Общество

В электричках Тюменской области домашних животных разрешат провозить бесплатно

Но только один день
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В электричках Тюменской области домашних животных разрешат провозить бесплатноВ электричках Тюменской области домашних животных разрешат провозить бесплатноФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Домашних питомцев в электричках Тюменской области можно будет возить бесплатно. Но только 30 ноября. Свердловская пригородная компания проводит акцию в честь Всемирного Дня домашних животных.

Однако оформить билет все же придется. Его бесплатно выдадут в кассе или непосредственно проводник в вагоне. Один пассажир может провезти только одно животное, сообщили в пресс-службе Тюменского филиала СвЖД.

Напомним, что согласно правилам пассажирских перевозок, в пригородных поездах разрешается перевозить собак, кошек, кроликов, морских свинок и хомяков, а также птиц, рыб и черепах. Перевозка осуществляется без предъявления ветеринарных документов. Животные должны находиться в корзинах, клетках или контейнерах. Мелких животных можно перевозить без переноски, собак – в наморднике и на поводке.

При этом домашние питомцы не должны доставлять неудобства другим пассажирам, а их владельцы обязаны обеспечить в вагоне чистоту и соблюдение санитарно-гигиенического режима. Крупных собак можно провозить только в тамбуре (не более двух собак на один вагон). Собаки-поводыри, сопровождающие инвалидов, всегда ездят бесплатно и размещаются у ног хозяина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Светодиодные лампы сэкономили Тюмени около 10 миллионов рублей
Тюменских коммунальщиков научат заливать зеркальные катки
ХК «Рубин»: матч с красноярским «Соколом» получился тяжелым
В Тюмени стартовали самые яркие в регионе соревнования по биатлону
Тюменец вонзил нож в бывшего сожителя матери
Многодетные тюменцы предпочитают работать в медицине и образовании
Спасатели Тюмени отправляются по местам зимней рыбалки
"Мечта, конечно же": Сергей Шнуров написал стих о Тюмени
«Щедрый вторник» в Тюмени начнется с благотворительного завтрака мам
Погода 27 ноября в Тюмени: весь день снегопад
Два пострадавших и двенадцать спасенных: в Тюмени горела высотка
На трассе Тюмень-Екатеринбург открыта новая развязка в районе Камышлова
Жительница Тобольска зарезала брата в день его рождения