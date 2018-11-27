В электричках Тюменской области домашних животных разрешат провозить бесплатно

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-27T09:27:19+03:00

Но только один день

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Домашних питомцев в электричках Тюменской области можно будет возить бесплатно. Но только 30 ноября. Свердловская пригородная компания проводит акцию в честь Всемирного Дня домашних животных.

Однако оформить билет все же придется. Его бесплатно выдадут в кассе или непосредственно проводник в вагоне. Один пассажир может провезти только одно животное, сообщили в пресс-службе Тюменского филиала СвЖД.

Напомним, что согласно правилам пассажирских перевозок, в пригородных поездах разрешается перевозить собак, кошек, кроликов, морских свинок и хомяков, а также птиц, рыб и черепах. Перевозка осуществляется без предъявления ветеринарных документов. Животные должны находиться в корзинах, клетках или контейнерах. Мелких животных можно перевозить без переноски, собак – в наморднике и на поводке.

При этом домашние питомцы не должны доставлять неудобства другим пассажирам, а их владельцы обязаны обеспечить в вагоне чистоту и соблюдение санитарно-гигиенического режима. Крупных собак можно провозить только в тамбуре (не более двух собак на один вагон). Собаки-поводыри, сопровождающие инвалидов, всегда ездят бесплатно и размещаются у ног хозяина.