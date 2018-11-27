2018-11-27T10:07:04+03:00
Спорт

В Тюмени стартовали самые яркие в регионе соревнования по биатлону

Спортсменов ждут встречи со звездами и концерты
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени стартовали самые яркие в регионе соревнования по биатлонуВ Тюмени стартовали самые яркие в регионе соревнования по биатлонуФото: Ольга Крыльцова
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Межрегиональные соревнования по биатлону на призы олимпийских чемпионов Тюменской области стартовали в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». На старты выйдут около 100 спортсменов 16-18 лет из Московской, Тюменской областей, Республик Мордовия, Башкортостан и других регионов страны.

Отметим, что это единственные в регионе соревнования по биатлону с яркой и интересной церемонией открытия, участием звёзд спорта и концертной программой. Сегодня в 17.00 спортсменов и болельщиков ждет яркая церемония открытия с зрелищной шоу-программой. Завтра, 29 ноября, состоится гладкая гонка, а 30 ноября - спринт, сообщили в областном департаменте по спорту и молодежной политике.

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