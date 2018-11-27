Тюменец вонзил нож в бывшего сожителя матери

СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-27T08:36:12+03:00

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Житель Тюменского района ножом ранил бывшего сожителя матери. Ссора между мужчинами произошла в минувшие выходные в селе Каскара. В ходе распития спиртных напитков собутыльники повздорили и молодой человек, схватив кухонный нож, начал угрожать экс-избраннику матери, а когда мужчина обернулся, со всей силы ударил его в грудь.

43-летнего сельчанина госпитализировали в больницу. На место происшествия тут же выехал участковый. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе муниципального отдела полиции "Тюменский".