Многодетные тюменцы предпочитают работать в медицине и образовании

СЕГОДНЯ 07:41 2018-11-27T07:41:29+03:00

Регион оказался на третьем месте в России по количеству соискателей, у которых трое и более детей

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Более половины работающих тюменцев позитивно относятся к присутствию детей на работе. 55% жителей города не видят в такой практике ничего предосудительного и положительно реагируют на это. 1% – нотносятся к детям на работе негативно, а остальные занимают нейтральную позицию.

Социологический опрос провела Служба исследований портала по поиску работы и персонала HeadHunter. Выяснилось, что дети есть у 63% соискателей региона. Это на 8% больше, чем по России в целом. Почти у половины (49%) в семье один ребенок, у 37% – двое, у 14% – трое и больше, это один из самых высоких показателей в стране. Впереди оказались только Ленинградская и Иркутская области.

Максимальный процент многодетных соискателей наблюдается в сферах «Безопасность», «Медицина, фармацевтика» и «Наука, образование», минимальный – в сферах «Бухгалтерия», «Управление персоналом» и «Автомобильный бизнес».

- 44% тюменцев, у которых есть дети, хотя бы раз приводили их на работу. В 55% случаев это происходило, потому что ребенка не с кем было оставить, - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Оказалось также, что мамы и папы нередко берут детей с собой, чтобы познакомить их с коллегами или потому что детский сад/школа находятся на ремонте или на карантине. Впрочем, большинство делают это крайне редко (77%), регулярно приводят детей на работу всего 4% родителей.

Чаще всего соискатели, которые хотя бы изредка берут своих детей на работу, встречаются в сферах «Высший менеджмент», «Медицина, фармацевтика» и «Юристы», реже всего – в сферах «Рабочий персонал», «Госслужба, НКО» и «Начало карьеры, студенты».

3% тюменцев признались, что присутствие их детей на работе только повысило эффективность труда, однако такая ситуация – скорее исключение, чем правило, ведь 29% отметили, что были вынуждены постоянно отвлекаться от должностных обязанностей.

В целом в такой ситуации женщины чаще переключают внимание на детей, нежели мужчины, что касается профессиональных отраслей, то больше всего на работе дети мешают юристам и медикам.