"Мечта конечно же": Сергей Шнуров написал стих о Тюмени

СЕГОДНЯ 06:06 2018-11-27T07:26:12+03:00

Сергей Шнуров написал стих о Тюмени. Фото со страницы Сергей Шнурова в "ВКонтакте"

Свое произведение он разместил на своей странице в Инстаграме

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Сергей Шнуров написал стих о Тюмени. Опус появился на его страничке в Инстаграме накануне, 26 ноября. А вдохновил известного артиста на поэтическое произведение рейтинг городов с самым высоким качеством жизни населения, где лидером признана Тюмень.

Лучших определял Финансовый университет при Правительстве РФ. На втором и третьем месте оказались Москва и Грозный. В десятку также вошли Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

Сергей не раз был в Тюмени с концертами и знаком с нашим городом, поэтому он не стал комментировать новость, а просто написал стих.

В Москве, конечно, боле-мене,

Но как прекрасно жить в Тюмени!

Почти, как в очень грозном Грозном!

Нет, я не вру это серьезно,

Да, без иронии, вот это, Российская строчит газета.

И из столицы поезд мчится,

В Тюмень и в Грозный прут девицы,

Там качество и уровЕнь!

Мечта, - конечно же Тюмень,

Ну, а не выйдет, тогда в Грозном.

«Организуйте-ка завоз нам!»

Шустры девахи! Каковы!

Все валят валом из Москвы.

Не нужно больше им Италий.

Газет росийских не читали?

К слову, новое произведение уже оценили 54 тысячи подписчиков, только тысяче из них оно не понравилось.

В комментариях завязалась настоящая полемика. Кто-то с ироней комментирует рейтинг, кто-то усомнился в его правдивости, а кто-то согласен с результатами экспертов. В любом случае пост Сергея Шнурова не оставил равнодушным не только тюменцев:

- Лучше мужики пусть к нам едут в Тюмень, а не девицы! - предложила одна из подписчиц Шнурова, скорее всего тюменка.

- Тюмень действительно очень красивый, спокойный, тихий город. Но алкашам туда нельзя. У них после 9 вечера алкоголь не продают, - заметил другой подписчик.

- В Тюмени лучшие дороги в стране, это факт. Маленький чистый и компактный город. Но вот с работой и зарплатами не огонь.. не огонь, - выссказал свое мнение еще один поклонник Сергея Шнурова.

- Так! Все из Москвы в Тюмень! А кому места не хватит, в Сургут, - предложил вероятнее всего житель Югры.

- Из Тюмени в Питер - ни за что! В эту серость, влажность, суету...- добавил другой.

- Несмотря на Вашу саркастическую (но, надеюсь, все же дружескую) эпиграмму, город наш действительно очень хорош. А всех фукалок приглашаю хотя бы раз нас посетить, чтобы убедиться в этом, - пригласил тюменский подписчик артиста.