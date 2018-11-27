Спасатели Тюмени отправляются по местам зимней рыбалки

СЕГОДНЯ 06:51 2018-11-27T06:51:36+03:00

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Рейды по водоемам, где могут быть выходы людей на лед, стартуют в Тюмени. Специалисты администрации города совместно со спасателями в течение недели обследуют места скопления рыбаков и мест переправ пешеходов и транспорта.

Специалисты проведут профилактические беседы, вручат памятки о соблюдении мер безопасности и действиях в случае провала, сообщили в городском департаменте безопасности жизнедеятельности.

Спасатели отмечают, что лед никогда не бывает абсолютно безопасным. Погодные условия и незаметные или неизвестные факторы могут внезапно превратить казалось бы надежный лед в смертельно опасный.

Любителям зимней рыбалки рекомендуется иметь с собой спасательные средства; проруби, лунки, майны ограждать предупредительными знаками.

Родителей и педагогов призывают не допускать детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледостава. Заниматься зимними видами спорта на водоемах разрешено только в специально оборудованных местах после тщательной проверки прочности льда!