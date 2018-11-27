«Щедрый вторник» в Тюмени начнется с благотворительного завтрака мам

СЕГОДНЯ 05:48 2018-11-27T05:48:24+03:00

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Благотворительные акции в рамках федерального проекта «Щедрый вторник» сегодня, 27 ноября, начнутся в Тюмени с завтрака мам. Тюменки обсудят как совмещать успешную карьеру и воспитывать детей, как найти любимое дело и исполнять желания.

На встречу приглашают всех желающих, кому близка тема материнства. Можно приходить с детьми. Для них будет работать аниматор.

Участникам мама-психолог Вероника Мухаметзянова расскажет о психологических трудностях материнства и научит бороться с послеродовой депрессией. Бизнес-мама Ксения Бенедюк раскроет секреты, как совместить воспитание детей и ведение бизнеса без ущерба для семьи и своего дела. А Анастасия Хохлова поведает собравшимся о том, как найти любимое дело и исполнять желания.

Благотворительный завтрак пройдет завтра, 27 ноября, с 10:00 до 11:00 часов в кафе «Андерсон» (г. Тюмень, ул. Осипенко, 73/4).

Участницы также смогут внести свой вклад в общее дело. Сумму благотворительного сбора каждый определяет сам. Все собранные средства будут переданы в Тюменскую региональную общественную организацию «Тепло души детям-сиротам».