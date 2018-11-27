Погода 27 ноября в Тюмени: весь день снегопад

СЕГОДНЯ 04:58 2018-11-27T04:58:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Вторник, 27 ноября, в Тюменской области будет снежным. В регионе начнется снегопад. В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске с неба повалит с раннего утра. Температура воздуха составит -10 -12 градусов, ветер слабый 2-4 м/с.

В Тобольске такая же погода, но немного ветренее - от 3 до 7 м/с. В Ишиме будет теплее всего, здесь столбики термометров в полдень покажут всего -6, но и осадки будут более обильными. Ветер 2-6 м/с и усиление ночью до 9 м/с.

27 ноября свой профессиональный праздник отмечают оценщики и морские пехотинцы. В народном календаре этот день назван Филипповкой или Заговеньем. С этого дня у православных начинался Рождественский пост. Заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием: девушки оставляли от ужина кусок говядины и клали его себе под подушку, зовя суженого «заговеться». После этого во сне можно было увидеть будущего жениха.

Также на Филиппа было принято выносить во двор еду. Она предназначалась духам, оберегающим домашних животных. В некоторых районах в этот день проводили обряд изгнания тараканов. Для этого нужно было всей семьей вытянуть из избы за нитку таракана, привязанного за ногу.

В этот день обращали внимание на приметы. Иней предвещал урожай овса, дождь — урожай пшеницы. Если каркал ворон — ждали оттепели. А облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.