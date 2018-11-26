Два пострадавших и двенадцать спасенных: в Тюмени горела высотка
Двенадцать человек спасили сегодня из огня пожарные Тюмени. Буквально два часа назад в 19.02 диспетчеру МЧС поступило сообщение о возгорании в десятиэтажном новом многоквартирном доме на улице Кремлевская. Вспыхнула одна из квартир на втором этаже.
На место происшествия выехали три автолестницы и девять огнеборцев. Площадь пожара составила 18 квадратных местров.
- Первыми прибыл на расчет 13 пожарно-спасательной части. Он был на месте уже через 5 минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. - В пожаре пострадали два человека, двенадцать жильцов ыли спасены из зоны сильного задымления, еще 35 человек были эвакуированы.
Причина и ущерб пожара пока не называются, на месте работают дознаватели.