2018-11-26T19:25:54+03:00
Происшествия

Два пострадавших и двенадцать спасенных: в Тюмени горела высотка

С пожаром справились 9 пожарных и три автоцистерны
Маргарита КАЛИНКИНА
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Два пострадавших и двенадцать спасенных: в Тюмени горела высотка. Фото ГУ МЧС по Тюменской областиДва пострадавших и двенадцать спасенных: в Тюмени горела высотка. Фото ГУ МЧС по Тюменской области
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Двенадцать человек спасили сегодня из огня пожарные Тюмени. Буквально два часа назад в 19.02 диспетчеру МЧС поступило сообщение о возгорании в десятиэтажном новом многоквартирном доме на улице Кремлевская. Вспыхнула одна из квартир на втором этаже.

На место происшествия выехали три автолестницы и девять огнеборцев. Площадь пожара составила 18 квадратных местров.

- Первыми прибыл на расчет 13 пожарно-спасательной части. Он был на месте уже через 5 минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. - В пожаре пострадали два человека, двенадцать жильцов ыли спасены из зоны сильного задымления, еще 35 человек были эвакуированы.

Причина и ущерб пожара пока не называются, на месте работают дознаватели.

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