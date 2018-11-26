2018-11-26T16:32:50+03:00
Авто

На трассе Тюмень-Екатеринбург открыта новая развязка в районе Камышлова

Пропускная способность новой дороги выросла в три раза
Маргарита КАЛИНКИНА
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На федеральной трассе Тюмень-Екатеринбург открыта новая развязка в районе Камышлова. Реконструированный участок длиной 11 километров теперь имеет четыре полосы движения и способен пропускать транспорт в три раза больше, чем ранее. Сейчас в сутки по нему могут проехать до 19 тысяч автомобилей. Теперь доехать из Тюмени до Екатеринбурга и обратно можно гораздо быстрее.

- Этот участок стал самым знаковым и ожидаемым в 2018 году, отметил руководитель ФКУ «Уралуправдор» Алексей Борисов.

Строительство развязки идет в три этапа. Планировалось, что в 2018 году удастся преодолеть лишь первый из них. Но работа шла с опережением, потому два больших этапа уже завершены. В рамках третьего останется привести в порядок девять километров дорожного полотна.

Вообще же в планах федерального управления автомобильных дорог – расширить всю трассу Екатеринбург – Тюмень до четырех полос. Реконструкция проходит в рамках масштабного проекта по соединению столицы России Москвы с главным городом ЯмалаСалехардом. Работу планируется завершить к 2024 году.

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