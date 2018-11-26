Жительница Тобольска зарезала брата в день его рождения
Родственники слишком бурно отмечали юбилей
Жительница Тобольска зарезала брата в день его рожденияФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Тобольска жестоко зарезала своего брать в день его 30-летия. Трагедия разыгралась накануне, 25 ноября, в одной из квартир по улице Розы Люксембург.
Предварительно установлено, что родственники вместе распивали спиртное, а затем крепко поссорились. В порыве внезапно вспыхнувших личных неприязненных отношений женщина схватила нож и не менее шести раз ударила им брата. Мужчина скончался от полученных ранений.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело, сообщили в областном управлении СКР. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.