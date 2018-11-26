2018-11-26T16:16:22+03:00
Общество

Пять автобусных маршрутов Тюмени с 1 декабря станут длиннее

Все они проходят через поселок Тарманы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Пять автобусных маршрутов Тюмени с 1 декабря станут длиннее. Фото ТюменьгортрансаПять автобусных маршрутов Тюмени с 1 декабря станут длиннее. Фото Тюменьгортранса
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Пять автобусных маршрутов Тюмени изменят схему движеняи с 1 декабря. Так автобусы № 3, № 24, № 76, следовавшие до поселка Тарманы продлеваются до остановочного пункта «ул. Газопромысловая».

В схемы движения включаются промежуточные остановочные пункты в прямом и обратном направлениях «ул. Академика Сахорова», «ул. Газопромысловая», а также остановка в направлении из города «Тарманы».

Маршрут № 5 «п. Тарманы – мкр. Южный» с 1 декабря будет ходить до д. Матмасы. В схеме движения появятся промежуточные остановочные пункты в прямом и обратном направлениях: «ул. Верхнетарманская», «сквер Корабельный», «Колледж водного транспорта», «с/о «Трудовик», «ул. Т. Чаркова», «д. Матмасы», а также остановки в направлении из города: «Тарманы» и «ул. Малиновского».

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт». Узнать расписание пассажиры общественного транспорта также могут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

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