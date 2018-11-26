На семи улицах в центре Тюмени вводится одностороннее движение
Сразу на семи улицах в центре Тюмени вводят одностороннее движение. Новые схемы движения начнут действовать с 21 декабря.
Решение принято городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения для повышения уровня безопасности в центре города, а также для создания дополнительных парковочных мест и повышения пропускной способности трасс, пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.
Изменение в движении позволит исключить конфликтные ситуации и ДТП при встречных разъездах.
Итак:
- на ул. Хохрякова односторонним станет участок от ул. Семакова до ул. Дзержинского,
- на ул. Володарского - от ул. Первомайской до ул. Тургенева,
- на ул. Кирова - от ул. Ленина до ул. Герцена,
- на ул. Герцена - от ул. Семакова до ул. Челюскинцев,
- на ул. Перекопской - от ул. Республики до ул. Ленина,
- на ул. Семакова - от ул. Герцена до ул. Урицкого,
- на ул. Красина - от ул. Ленина до ул. Республики.
Водителей просят принять данную информацию к сведению и обращать внимание на дорожные знаки.