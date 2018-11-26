2018-11-26T15:54:18+03:00
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На семи улицах в центре Тюмени вводится одностороннее движение

Изменения нужны для безопасности и повышения пропускной способности трасс
Маргарита КАЛИНКИНА
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На семи улицах в центре Тюмени вводится одностороннее движениеНа семи улицах в центре Тюмени вводится одностороннее движение
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Сразу на семи улицах в центре Тюмени вводят одностороннее движение. Новые схемы движения начнут действовать с 21 декабря.

Решение принято городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения для повышения уровня безопасности в центре города, а также для создания дополнительных парковочных мест и повышения пропускной способности трасс, пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Изменение в движении позволит исключить конфликтные ситуации и ДТП при встречных разъездах.

Итак:

- на ул. Хохрякова односторонним станет участок от ул. Семакова до ул. Дзержинского,

- на ул. Володарского - от ул. Первомайской до ул. Тургенева,

- на ул. Кирова - от ул. Ленина до ул. Герцена,

- на ул. Герцена - от ул. Семакова до ул. Челюскинцев,

- на ул. Перекопской - от ул. Республики до ул. Ленина,

- на ул. Семакова - от ул. Герцена до ул. Урицкого,

- на ул. Красина - от ул. Ленина до ул. Республики.

Водителей просят принять данную информацию к сведению и обращать внимание на дорожные знаки.

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