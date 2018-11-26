Историю французской писательницы покажут в Тюмени на день раньше официальной премьеры

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-26T15:23:57+03:00

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Кинотеатр «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл», ул. Менделеева, 1, второй этаж) при поддержке «Радио 7» приглашаем тюменцев на специальный показ биографической драмы «Коллет» с Кирой Найтли в главной роли! Показ картины о реальной истории о самой популярной писательницы пройдёт 28 ноября, за один день до официальной премьеры в России!

Яркая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности.

Как рассказывает сама Кира Найтли, Колетт была невероятно смелой. Она не побоялась открыться миру и доказать, что она достойна быть писательницей!

Вы можете выиграть билеты на специальный показ картины в группе кинотеатра «Киномакс». А тем, кому не повезёт в этот раз, отчаиваться не стоит – билеты уже доступны для продажи!