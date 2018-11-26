2018-11-26T15:23:57+03:00
Звезды

Историю французской писательницы покажут в Тюмени на день раньше официальной премьеры

Кинотеатр «Киномакс» приглашает на специальный показ картины «Коллет»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: КиномаксФото: Киномакс
Изменить размер текста:

Кинотеатр «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл», ул. Менделеева, 1, второй этаж) при поддержке «Радио 7» приглашаем тюменцев на специальный показ биографической драмы «Коллет» с Кирой Найтли в главной роли! Показ картины о реальной истории о самой популярной писательницы пройдёт 28 ноября, за один день до официальной премьеры в России!

Яркая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности.

Как рассказывает сама Кира Найтли, Колетт была невероятно смелой. Она не побоялась открыться миру и доказать, что она достойна быть писательницей!

Вы можете выиграть билеты на специальный показ картины в группе кинотеатра «Киномакс». А тем, кому не повезёт в этот раз, отчаиваться не стоит – билеты уже доступны для продажи!

Колетт Русский трейлер (2018).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять автобусных маршрутов Тюмени с 1 декабря станут длиннее
На семи улицах в центре Тюмени вводится одностороннее движение
В Тюмени открывают федеральный пресс-центр юных инспекторов движения
В офисе Сбербанка открылся центр оказания услуг для бизнеса
Тюменец чуть не замерз, потеряв сознание во дворе своего дома
Жителя Тюмени после возвращения из командировки заподозрили в мошенничестве
Тюменский родком предлагает запретить в школах уроки под названием «СТОП СПИД»
Двух тюменцев и омича осудят за убийство лося
Тюменский епископ выступил с резкой критикой в адрес высших чинов РПЦ
Тюмень возглавила рейтинг городов с самым высоким качеством жизни населения в России
Житель Кыргызстана сменил фамилию, чтобы жить в Тюменской области
Тюменец взломал красный «Mercedes», что бы эффектно подъехать к дому
«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний
Большинство тюменцев предлагают аэропорту Рощино присвоить имя Менделеева
Два тюменца возвращаются со службы в поисковом батальоне
Солнечная энергетика: Россия занимает лидерские позиции
В лесу под Тюменью задержали мужчину с «солью»
С наступлением холодов тюменцев призывают помочь бездомным
Гало в Тюмени: горожане делятся снимками природного явления