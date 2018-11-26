2018-11-26T15:20:09+03:00
Экономика

В офисе Сбербанка открылся центр оказания услуг для бизнеса

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В офисе Сбербанка открылся центр оказания услуг для бизнесаВ офисе Сбербанка открылся центр оказания услуг для бизнеса
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В офисе Сбербанка по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте д. 135б открылся Центр оказания услуг для бизнеса. Теперь юридические лица, предприниматели и граждане, планирующие начать предпринимательскую деятельность, могут в режиме «одного окна» получать следующие услуги:

• государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;

• услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

• предоставление информации по исполнительным производствам в отношении физического или юридического лица;

• подтверждение личности и учетной записи пользователя на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации;

• услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП;

• подтверждение личности и учетной записи пользователя на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации;

• создание и выдача сертификата ключа проверки квалифицированной электронной подписи;

• услуга по предоставлению доступа к интернет-платформе знаний и сервисов для бизнеса.

«Центр оказания услуг для бизнеса на базе офиса Сбербанка – это новый формат предоставления широкого спектра услуг для малого бизнеса в режиме «одного окна». Это позволит предпринимателям экономить время и получать не только банковские, но и государственные услуги в удобном формате», – отметил заместитель управляющего Тюменским отделением Сбербанка Александр Исаев.

Создание центров оказания услуг на площадках банка осуществляется в рамках приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Партнерское соглашение о реализации проекта в Тюмени было подписано Западно-Сибирским банком Сбербанка, государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» и департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

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