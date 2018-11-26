СЕГОДНЯ 15:11 2018-11-26T15:27:10+03:00

Тюменец чуть не замерз, потеряв сознание во дворе своего дома Фото: Ольга Крыльцова

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Пенсионер из Тюмени получи переохлаждение и обморожение рук и ног во дворе своего частного дома. Мужчине даже потребовалась помощь медиков. Его в тяжелом состоянии бригада скорой помощи госпитализировала в больницу.

Оказалось, 66-летний мужчина на улице потерял сознание и родственники обнаружили его только спустя два часа. На момент осмотра медиками мужчина находился в коме, у него диагностировали травматический шок, критически низкую температуру тела – 32°С.

В стационар его везли на аппарате искусственной вентиляции легких, и в специальном изолирующим от внешней среды термоодеяле, сообщили в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.

Всего за минувшие выходные, с 24 по 25 ноября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1494 жителям Тюмени и Тюменского района, спасли 77 тюменцев, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Экстренная помощь была оказана 23 пациентам в состоянии комы или шока, 38 — с острым коронарным синдромом, 16 — с нарушением мозгового кровообращения.