2018-11-26T15:27:10+03:00
Общество

Тюменец чуть не замерз, потеряв сознание во дворе своего дома

Мужчину в состоянии комы увезли в больницу
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец чуть не замерз, потеряв сознание во дворе своего домаТюменец чуть не замерз, потеряв сознание во дворе своего домаФото: Ольга Крыльцова
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Пенсионер из Тюмени получи переохлаждение и обморожение рук и ног во дворе своего частного дома. Мужчине даже потребовалась помощь медиков. Его в тяжелом состоянии бригада скорой помощи госпитализировала в больницу.

Оказалось, 66-летний мужчина на улице потерял сознание и родственники обнаружили его только спустя два часа. На момент осмотра медиками мужчина находился в коме, у него диагностировали травматический шок, критически низкую температуру тела – 32°С.

В стационар его везли на аппарате искусственной вентиляции легких, и в специальном изолирующим от внешней среды термоодеяле, сообщили в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.

Всего за минувшие выходные, с 24 по 25 ноября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1494 жителям Тюмени и Тюменского района, спасли 77 тюменцев, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Экстренная помощь была оказана 23 пациентам в состоянии комы или шока, 38 — с острым коронарным синдромом, 16 — с нарушением мозгового кровообращения.

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