2018-11-26T15:09:47+03:00
Происшествия

Жителя Тюмени после возвращения из командировки заподозрили в мошенничестве

На мужчину даже завели уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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Экс-работника одного из проектных институтов Тюмени после возвращения из командировки заподозрили в мошенничестве. Мужчина предоставил подложные квитанции об оплате за проживание в гостинице. Сумма ущерба составила около 45 тысяч рублей.

Сотрудники института выявили факт хищения денег и сообщили в полицию. Гражданин, предъявивший фальшивую квитанцию, уволен с места работы, на него заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюмеснкой области. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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