Тюменский родком предлагает запретить в школах уроки под названием «СТОП СПИД»

СЕГОДНЯ 14:49 2018-11-26T14:49:15+03:00

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Тюменский родительский комитет выразил обеспокоенность предстоящими уроками в школах под названием «СТОП СПИД». Они запланированы в честь Дня борьбы со СПИДом.

«В прошлом году в школах в рамках подобного урока с нашими детьми обсуждалась на полном серьезе тема «половых актов и контрацепции», - поясняют свою встревоженность родители. - Как показывает опыт других регионов, даже единичные беседы с детьми и подростками на тему профилактики половых инфекций могут принести непоправимый вред нравственному, психическому и физическому здоровью подрастающего поколения, что в перспективе может существенно повлиять на демографическую ситуацию в стране, которая и так сегодня находится в крайне удручающем состоянии».

Общественники убеждены, что урок «СТОП СПИД» является пропагандой ранней половой жизни.

«Мы считаем, что проведение уроков по профилактике половых инфекций проходит в рамках кампании по продвижению в школы уроков сексуального просвещения по западным образовательным стандартам, которые оказывают травмирующее воздействие на детскую психику и способствуют растормаживанию сексуальной сферы», - подчеркнули в родкоме и напомнили, «что любые консультирования, тестирования, беседы на интимные темы (в том числе профилактические), проводимые с детьми педагогами, психологами, медиками, а уж тем более представителями общественных организаций, могут осуществляться только с согласия родителей. Родители имеют право получить полную и исчерпывающую информацию о мероприятии (его организаторах, квалификации лектора, теме, времени и месте проведения, содержании беседы, юридических основаниях данного мероприятия) и отказаться от него, а также могут посетить его».

- Очень важно массово выступить против растления детей в школах сейчас, - призывают родкомовцы. - Считаем, что с детьми нужно говорить о любви, а не о сексе, в том числе, в рамках ежегодной Всероссийской киноакции «Вера, надежда, любовь в российских семьях». Общественники предложили написать заявление с требованием о полном запрете в школах программ «секспросвета» под любыми предлогами (профилактики ВИЧ, «полового воспитания» и т.п.).