2018-11-26T14:30:07+03:00
Происшествия

Двух тюменцев и омича осудят за убийство лося

Мужчины незаконно охотились в природном заказнике
Маргарита КАЛИНКИНА
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Двух тюменцев и омича будут судить за браконьерство. Мужчины в начале февраля 2018 года убили лося в заказнике «Викуловский».

Следствие установило, что охотники-любители приехали в Аромашевский район к своим родственникам и на снегоходах отправились в Викуловский район на охоту в зоологический заказник регионального значения. Один из них застрелил лося, после чего мужчины освежевали животное.

Спустя некоторое время браконьеры услышали звук приближавшегося транспорта и отъехали от места убоя и разделки лося. Двоих мужчин сотрудники Госохотуправления смогли остановить, а третий скрылся с места происшествия.

Ущерб природе составил 200 тысяч рублей, который в ходе следствия был возмещен одним из обвиняемых. Он частично признал свою вину, другие двое ее не признали.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинение и направила уголовное дело в суд. За незаконную групповую охоту по предварительному сговору на особо охраняемой территории с применением транспортного средства и причинением крупного ущерба (ч.2 ст. 258 УК РФ) мужчинам грозит штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы от 3 до 5 лет.

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