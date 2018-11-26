Тюменский епископ выступил с резкой критикой в адрес высших чинов РПЦ

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-26T14:37:32+03:00

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Тюменский епископ Евтихий Курочкин резко высказался в адрес высших чинов Российской православной церкви, демонстрирующих богатство. Настоятель Богоявленского собора города Ишима назвал их «слугами антихриста».

«Крик души» эпископ опубликовал на своей странице в социальный сети «Во Вконтакте». Пост настоятеля, опубликованный 22 ноября, собрал уже 14 тысяч просмотров и 1086 лайков, под ним также набралось более сотни комментариев, еще 245 человек сделали репост записи.

- Всем моим собратиям архиереям скажу, пока живой, ведь здоровье, жизнь - это же не мимотекущее, а мимолётное. Так вот. Всё, демонстрирующее ваше богатство: машины, покои, порфирные облачения и прочие атрибуты, которые так нагло переписаны из чёрного в белое - при вашем антихристовом приспешенствовании - это орудия убиения Церкви нашей и Веры нашей!, - говорится в тексте-поста.

Далее епископ пишет не может больше молчать, видя происходящее, что он начал говорить и не останавливаться на этом не собирается. Также настоятель признается, что не раз становился свидетелем того, как прихожане переставали веровать, видя такое неподобающие поведение высших чинов РЦП.

Фото с личной страницы епископа во Вконтакте

- Будучи свидетелем множества отвращённых от веры Христовой, а именно веры нищелюбивого образа жизни, благодаря вашей наглости, жадности и ненасытности в похотях - говорю вам, что не зависимо от ваших самомнений, - делами вашими , - вы слуги антихриста, делая, по вашему прелестному миропониманию, потуги "торжества Православия" , - ой, боязно стало, но я уже сказал "а"... А дальше, дальше - сознательное соитие современного церковноустройсва с антихристианством. С борьбой со Христом, с тем, что Он заповедовал нам, возвещая волю Отца, - написал эпископ Евтихий.

Справка КП

Иван Курочкин родился и вырос в Ишиме. Был крещен в Никольской церкви того же города. Закончил 10 классов общеобразовательной школы, служил в армии, работал на государственном предприятии. В 1976 году переехал в Омск, где поступил истопником в кафедральный Крестовоздвиженский собор. В 1978 году поступил в Московскую духовную семинарию. По окончании вернулся в Ишим. 24 июля 1982 года пострижен в монашество. В 1987 году возведен в сан игумена и назначен духовником епархии.

Осенью 1989 году в составе группы сибирского духовенства обращается в Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви с просьбой о принятии. Спустя три года администрация Ишима передала организованной игуменом Евтихием общине здание Богоявленского собора. Оно долгое время использовалось в качестве городской водокачки.

Решением Священного Синода от 7 июня 2012 года почислен на покой по состоянию здоровья с назначением места пребывания в Ишиме. Богоявленскому собору города придан статус Патриаршего подворья, за епископом Евтихием сохранена должность его настоятеля.