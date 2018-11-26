Тюмень возглавила рейтинг городов с самым высоким качеством жизни населения в России

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-26T12:42:26+03:00

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Тюмень вновь возглавила рейтинг городов с самым высоким качеством жизни населения. Лучших определял Финансовый университет при Правительстве РФ. В десятку также вошли Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

Лидеров определяли по качеству медицинского обслуживания, состоянию дорожного хозяйства, развитию культуры и образования, работе ЖКХ и объему жилищного строительства. Оценивалась также работа городских властей, учитывалась оценка населением удобства города, своего уровня дохода и миграционные настроения.

Социологические исследования проводились в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек, использовались также данные Росстата, сообщает "Российская газета".

Как отметил проректор университета Алексей Зубец, Тюмень не заняла первое место ни по одной позиции, тем не менее город во всех рейтингах, которые составлял Финуниверситет, в десятке лучших. И именно это обеспечивает Тюмени первое место по итоговому индексу.

Москва вошла в число лидеров по таким показателям как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения. Примерно такая же картина в Санкт-Петербурге.

Эксперт также отметил, что десятку лидеров замкнул Сургут. Город мог бы занять более высокие позиции, если бы не тяжелая ситуация с развитием образования и культуры. Пока же третье место по медицине, шестое - по состоянию дорог, пятое - по оценке городских властей, правда, тринадцатое место по удобству города для жизни. Но, может быть, это связано с климатом.