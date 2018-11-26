Житель Кыргызстана сменил фамилию, чтобы жить в Тюменской области

СЕГОДНЯ 12:17 2018-11-26T12:17:53+03:00

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Гражданин Кыргызстана 6 месяцев проведет в колонии-поселении за незаконное проникновение и нахождение в России.

Его задержали в Сургуте в августе 2018 года, сообщили в областной прокуратуре. Мигрант за нарушение миграционного законодательства попал в поле зрения правоохранительных органов и дактилоскопирование показало, что ему запрещен въезд в Россию.

Выяснилось, что в январе 41-летний мужчина по решению Сургутского городского суда был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства. Ему было запрещено в течение 5 лет въезжать в страну, но после возвращения на родину мигрант поменял фамилию и имя, получив новый паспорт, в апреле пересек границу в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Казанское» и прошел пограничный контроль.

Казанский районный суд Тюменской области признан жителя Кыргызстана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ не разрешен) и приговорил к лешению свободы.