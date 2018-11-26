Тюменец взломал красный «Mercedes», что бы эффектно подъехать к дому

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-26T11:11:51+03:00

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы

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Житель Тюмени после празднования своего дня рождения решил эффектно вернуться домой и угнал красный «Mercedes Benz». К сожалению, подъехать с помпой к дому у него не получилось. Воришку по горячим следам задержали полицейские.

О преступлении автомобиля в дежурную часть отдела №5 городской полиции поступил владелец иномарки. Он сообщил, что у него пытаются угнать автомобиль.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Выяснилось, что у припаркованного во дворе дома на улице Одесской красный «Mercedes» разбито стекло водительской двери, а внутри сидит пьяный мужчина с металлической трубой, которого удерживает на месте автовладелец.

Задержанным оказался ранее судимый безработный 29-летний житель Тюмени. В отношении него возбуждено уголовного дело на основании части 3 статьи 30, части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспорта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.