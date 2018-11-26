«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-26T11:02:03+03:00

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Второй год подряд авиакомпания «Уральские авиалинии» получает престижную премию National Geographic Traveler. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала обладателем премии National Geographic Traveler Awards 2018, заняв третье место в номинации «Лучшая российская авиакомпания».

Премия организована журналом «National Geographic Traveler». Посетители сайта nat-geo.ru с июня по октябрь отдавали свои голоса в номинациях, связанных с путешествиями и отдыхом. В голосовании приняли участие 268 тысяч пользователей. Восьмая церемония вручения наград Премии National Geographic Awards 2018 состоялась 21 ноября в Москве в восьмой раз.

СПРАВКА КП

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «Loyalty Russia», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).