Большинство тюменцев предлагают аэропорту Рощино присвоить имя Менделеева

СЕГОДНЯ 10:49 2018-11-26T11:13:32+03:00

За великого химика проголосовало уже более 39 тысяч человек

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Уже 68 тысяч 70 жителей Тюменской области приняли участие в голосовании за имя выдающегося земляка, которое будет присвоено аэропорту "Рощино". Окончательные результаты станут известны 5 декабря. В этот день будут названы аэропорты 47 городов России.

Напомним, что голосование началось с 12 ноября и продлится до 30 ноября. Оно проходит в рамках проекта "Великие имена России". По-прежнему лидером у тюменцев остается знаменитый химик, уроженец Тобольска Дмитрий Менделеев. За него отдано более половины голосов - 57% или 39 тысяч 236. Вторым идет писатель Петр Ершов - 21% или 14 тысяч 646 голосов. Организатор нефтяной и газовой промышленности Виктор Муравленко набрал 20% или 14 тысяч 188 голосов.

Выбрать, чье имя будет носить международный аэропорт Рощино, тюменцы могут на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Также размещены мобильные пункты для голосования в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Пассажиры "Аэрофлота" голосуют прямо на борту самолета. Кроме того, высказать свое мнение можно, позвонив по телефону горячей линии 8-800-707-93-17.

Завтра, 27 ноября, в аэропорту Рощино тюменцев и гостей города ждет сюрприз. В зоне ожидания, на втором этаже авиагавани пассажиров встретят финалисты конкурса «Великие имена России» Дмитрий Менделеев, Петр Ершов и Виктор Муравленко.

Каждый желающий сможет сфотографироваться с этими знаменитыми земляками (их роли исполнят мимы) и проголосовать за одно из них на сайте: великиеимена.рф. Акция продлится с 18 до 20 часов.