Два тюменца возвращаются со службы в поисковом батальоне

СЕГОДНЯ 10:23 2018-11-26T10:28:27+03:00

Они весь год участвовали в работах на местах сражений Великой Отечественной войны

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Тюменские поисковики возвращаются со службы в поисковом батальоне. Двое ребят Михаил Тюльков и Сергей Мясников на днях демобилизуются из армии. Воспитанники тюменского отряда «Десант» в течение года проходили службу в уникальной части – 90-ом отдельном специальном поисковом батальоне Западного военного округа.

Они ушли в армию на срочную службу осенью 2017 года и все это время принимали участие в полевых поисковых работах на местах боев Великой Отечественной войны. Раскопки проходили в том числе в военно-исторических поисковых экспедициях, военно-мемориальной экспедиции «Марш Памяти», а также в составе делегации поискового батальона выезжали за границу Российской Федерации.

С мая 2017 года службу в 90 ОСПБ также проходит тюменский поисковик Егор Богданов, отметили в пресс-службе Тюменского областного поискового центра. В осенний призыв в Ленинградскую область отправились поисковики из Тобольска – Егор Пальянов и Владимир Шарыгин.

Фото Областного поискового центра

К слову, поисковое движение в Тюменской области имеет 30-летнюю историю. Поисковые отряды созданы на базе общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, высших и средних специальных учебных заведений. Областной поисковый центр действует в регионе с 2003 года при поддержке Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.