2018-11-26T09:04:15+03:00
Экономика

Солнечная энергетика: Россия занимает лидерские позиции

В Оренбургской области произведен запуск самого крупного в России комплекса солнечной энергетики
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Старт промышленной эксплуатации Сорочинской и Новосергиевской солнечных электростанций дали губернатор Оренбургской области Юрий Берг и председатель Правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер.

- Оренбургская область является лидером России в сфере солнечной энергетики. Это одно из ключевых направлений нашей работы. Каждый проект «зеленой» энергетики – это дополнительные рабочие места, крупные инвестиции, рост налогов, усиление энергетической безопасности области, - отметил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Он также подчеркнул, что «альтернативная энергетика – это взгляд в будущее!».

По словам политиков сегодня в Оренбургской области работают семь солнечных электростанций. Их суммарная мощность составляет 195 мегаватт. К 2020 году суммарная мощность всех построенных в Оренбуржье солнечных электростанций должна превысить 250 мегаватт.

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