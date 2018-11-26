В лесу под Тюменью задержали мужчину с «солью»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-26T09:02:18+03:00

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Мужчину с «солью» задержали полицейские Тюмени. 28-летнего жителя поселка Винзили Тюменского района остановили в лесу на 12-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский вблизи СНТ «Заря».

При досмотре у тюменца оказался сверток с порошком, предположительно наркотиком, массой около половины грамма. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции.

Экспертиза подтвердила, что в пакетике была наркотическая «соль». Правонарушитель пояснил, что во время сбора металлолома, заметил блестящий сверсток. Так как ранее он употреблял незаконные препараты, то сразу понял, что обнаружил.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.