2018-11-26T08:54:53+03:00
Общество

С наступлением холодов тюменцев призывают помочь бездомным

Горожан просят пожертвовать вещи и продукты
Марина АНТОНОВА
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С наступлением холодов тюменцев призывают помочь бездомным. Фото тюменского Дома милосердие "Богадельня"С наступлением холодов тюменцев призывают помочь бездомным. Фото тюменского Дома милосердие "Богадельня"
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Жителей Тюмени призывают помочь бездомным. С наступлением холодов для них в Центре помощи "Милосердие" организуют дополнительные спальные места. Для этого необходимы матрасы, подушки, одеяла и постельного белья. Так же требуется 20 шт полотенец для рук.

Здесь будут рады любой помощи. Приносить можно не только новое, но и бывшее в употреблении, но в хорошем состоянии. Добровольцам предлагают спросить вещи у соседей, знакомых и друзей.

Тем, кто готов пожертвовать деньги на приобретение комплектов, могут перевести их любым удобным способом по ссылке https://blago-dar.ru/#donations, либо посредством СМС на короткий номер 3434 со словами ДОМ72 пробел сумма пожертвования (например ДОМ72 100)

Привозить можно по адресу: ул. Воронинские горки 182, к.1 гостница Искра.

Вопросы, предложения по телефону/viber: 8-982-902-37-66, Татьяна, социальный работник Центра помощи "Милосердие".

ОТметим, что бездомных поддерживают также в доме милосердия "Богадельня". Здесь для них организованы медицинская помощь и выездная благотворительная столовая, которяа каждый день бесплатно кормит нуждающихся.

Это негосударственная организация, которая существует за счёт средств благотворителей. И сейчас ей нужны: масло растительное, томатная паста, тушенка, горох, рис, гречка, макароны, сахар. Будем признательны за любую посильную помощь!

Здесь также будут рады домашним заготовкам: солениям, вареньям. По всем вопросам можно обращаться по тел. 89097375050 Галина Тимофеевна. Номер карты Сбербанка: 5469 6700 1319 8711

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