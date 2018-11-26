Гало в Тюмени: горожане делятся снимками природного явления
Тюменцы также утверждают, что видели кроваую Луну
Фото Дмитрия Косичева vk.com
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Очень красивое и редкое природное явление гало можно было увидеть в Тюмени накануне, 25 ноября. Несколько счастливчиков, заметивших его поделились фотографиями в соцсетях.
Фото подписчика группы "ЧС Тюмень" vk.com
Светящееся кольцо вокруг Солнца видели также жители Тобольска. А вечером некоторые горожане делились фото и эмоциями в соцсетях по поводу красной Луны. Некоторые назвали ее даже кровавтой.
- Очень красивая кровавая луна! Хотя про неё вроде нигде не говорили, что она будет сегодня, - написала Лиза Батуева.
"Кровавая" Луна над Тюменью. Фото Лизы Батуевой vk.com