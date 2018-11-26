Тюменец Александр Большунов выиграл золото первого этапа Кубка Мира по лыжным гонкам
Тюменский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль первого этапа Кубка Мира. Соревнования проходят в финской городе Руке.
Накануне, 25 ноября, спортсмены разыграли комплект наград в индивидуальном спринте классическим стилем на 10 и 15 км. Александр Большунов сумел на финише опередить норвежца Йоханнеса Клэбо и придти первым. Тюменец показал время 36.17.8. Все журналисты и комментатор на стадионе называли Александра "King of Ruka", отметили в Федерации лыжных гонок России.
Второе место у Эмиля Иверсена (Норвегия) +19.5 секунды, третий Калле Халфварссон (Швеция) +21.2 секунды.
Еще один тюменец Иван Якимушкин стал 13-м, у него +56 секунд.