Тюменец Александр Большунов выиграл золото первого этапа Кубка Мира по лыжным гонкам

СЕГОДНЯ 06:54 2018-11-26T06:54:45+03:00

Он стал первым в индивидуальном спринте классическим стилем

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Тюменский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль первого этапа Кубка Мира. Соревнования проходят в финской городе Руке.

Накануне, 25 ноября, спортсмены разыграли комплект наград в индивидуальном спринте классическим стилем на 10 и 15 км. Александр Большунов сумел на финише опередить норвежца Йоханнеса Клэбо и придти первым. Тюменец показал время 36.17.8. Все журналисты и комментатор на стадионе называли Александра "King of Ruka", отметили в Федерации лыжных гонок России.

Второе место у Эмиля Иверсена (Норвегия) +19.5 секунды, третий Калле Халфварссон (Швеция) +21.2 секунды.

Еще один тюменец Иван Якимушкин стал 13-м, у него +56 секунд.