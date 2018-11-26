СЕГОДНЯ 05:49 2018-11-26T05:49:59+03:00

В Тюмени начали сносить один из самых известных долгостроев по ул. Ленина–Кирова. Фото группы "Тюмень-наш дом"

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В Тюмени начался снос одного из самых известных в городе долгостроев. Это многоэтажный жилой дом на перекрестке ул. Ленина – ул. Кирова. На время разбора стен на дороге возле него ограничено движение транспорта. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Контракт на работы ведет ООО "Подрядчик", которое выиграло электронный аукцион, предложив свои услуги за 54 млн рублей вместо начальной цены в 105 млн. Компания должна разобрать дом в течение 260 дней с момента подписания контракта.

Напомним, высотку построили в 2007 году. Однако застройщик превысил этажность дома и возвел больше, чем было допустимо. Из-за этого утрачена несущая способность фундаментов и оснований. Дом признан ненадежным. Соседний недостроенный дом по ул. Герцена-Камышинская ожидает та же участь. Но пока дата сноса неизвестна.