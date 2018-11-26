2018-11-26T05:49:59+03:00
Общество

В Тюмени начали сносить один из самых известных долгостроев по ул. Ленина–Кирова

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В Тюмени начали сносить один из самых известных долгостроев по ул. Ленина–Кирова. Фото группы "Тюмень-наш дом"В Тюмени начали сносить один из самых известных долгостроев по ул. Ленина–Кирова. Фото группы "Тюмень-наш дом"
Изменить размер текста:

В Тюмени начался снос одного из самых известных в городе долгостроев. Это многоэтажный жилой дом на перекрестке ул. Ленина – ул. Кирова. На время разбора стен на дороге возле него ограничено движение транспорта. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Контракт на работы ведет ООО "Подрядчик", которое выиграло электронный аукцион, предложив свои услуги за 54 млн рублей вместо начальной цены в 105 млн. Компания должна разобрать дом в течение 260 дней с момента подписания контракта.

Напомним, высотку построили в 2007 году. Однако застройщик превысил этажность дома и возвел больше, чем было допустимо. Из-за этого утрачена несущая способность фундаментов и оснований. Дом признан ненадежным. Соседний недостроенный дом по ул. Герцена-Камышинская ожидает та же участь. Но пока дата сноса неизвестна.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменец Александр Большунов выиграл золото первого этапа Кубка Мира по лыжным гонкам
Погода 26 ноября в Тюмени: пасмурно и холодно
Тюменский проект «База героев» выходит за пределы региона
Омутинских подростков из детских домов готовят к самостоятельной жизни
В Тюмени ищут водителя «Рено Сандеро», сбившего на «зебре» маму с двумя детьми
На «Щедрый вторник» пенсионерка из Ялуторовска от волонтёров получила лампочки
В Тюмени малыш в лифте испачкался чужой кровью
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий услышал в послании губернатора церковное слово
Тюменцы побывали с клоунским туром в Санкт-Петербурге
Тюменцы получат от «Оцелота» муксуна и форель
Юные тюменцы становятся жертвами кибербуллинга
Тюменская форель отвечает самым высоким требованиям
Число ТОСов Тюменского района будет расти
Суперфинал по настольному футболу состоится в Тюмени
Тюменцам на большом экране покажут занятные короткометражки
В Тюмени несколько многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на теплотрассе
Известные биатлонисты Тюмени завершают подготовку к сезону в Австрии
Тюменская «скорая» отныне передаёт ЭКГ-файлы по цифровому сигналу
В Уватском районе подготовлены три площадки для сбора мусора