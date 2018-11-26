Погода 26 ноября в Тюмени: пасмурно и холодно

СЕГОДНЯ 05:06 2018-11-26T05:06:21+03:00

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Понедельник, 26 ноября, в Тюменской области будет пасмурным, но немного потеплеет. Местами пройдет небольшой снежок.

Так в Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске снег возможен рано утром и поздно вечером. Температура воздуха днем будет -14 градусов, а к ночи потеплеет до -8. Ветер всего 2-4 м/с.

В Тобольске осадки тоже утором и вечером. Столбики термометров покажут утром -17, вечером -13. В Ишиме слабый снегопад будет идти первую половину дня, температура воздуха составит -10 -8 градусов.

Сегодня Киберпонедельник – понедельник, который наступает после Чёрной пятницы (дня огромных скидок и распродаж) и является её продолжением, но уже не в «живых», обычных, магазинах, а в Интернете. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома. А поскольку Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, проводится ежегодно в период подготовки к Рождественским и Новогодним праздникам, то он является одним из самых оживленных дней торговли для интернет-магазинов, большинство их которых предлагают своим покупателям реально грандиозные скидки.

26 ноября отмечается Всемирный день информации. Информация, в широком смысле, — сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, письменным или каким-либо другим способом. Информация – чуть ли не главная ценность в современном мире. Все знают знаменитую фразу: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Но вместе с развитием информатизации общества, происходит и лавинообразное нарастание массы разнообразной информации, получившее название «информационного взрыва». А здесь уже недалеко и до «информационного стресса», что чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем. И об этом важно помнить.

26 ноября отмечается также Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.

В народном календаре этотдень назван Златоустом. С этого дня морозы становились крепче, все живое замирало, растения засыпали, звери прятались в норы. Начиналась так называемая «пельменная пора». Хозяйки делали фарш (в качестве начинки использовали мясо, рыбу, грибы), и вся семья стряпала любимое блюдо.