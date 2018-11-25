2018-11-25T18:14:13+03:00
Общество

Тюменский проект «База героев» выходит за пределы региона

На днях его презентуют в Зауралье
Алена Кульмухаметова
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Тюменские общественники решили поделиться опытом успешной реализации проектов по воспитанию ответственного отцовства с коллегами из городов Уральского федерального округа.

Так, региональный форум "Растим настоящих мужчин", который состоится в Кургане 30 ноября, посетит руководитель центра патриотического воспитания "Достойный выбор", директор ТРОО "Страйкбол Урала" Максим Шереметьев. Он презентует зауральцам проект "База героев" и предложит транслировать свои методики на другие территории. В программе запланированы мастер-классы, тренинги и консультации от авторитетных спикеров Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кургана.

Максим Шереметьев отмечает, что "База героев" оценена федеральными экспертами и уже выходит за пределы Тюменской области.

По словам Максима Шереметьева, организаторы форума "Растим настоящих мужчин" уделяют тюменцам большое внимание, и в планах у общественников на следующий год - провести мероприятие на территории соседней области, чтобы курганцы переняли опыт.

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