Тюменский проект «База героев» выходит за пределы региона

СЕГОДНЯ 18:14 2018-11-25T18:14:13+03:00

На днях его презентуют в Зауралье

Изменить размер текста: A A

Тюменские общественники решили поделиться опытом успешной реализации проектов по воспитанию ответственного отцовства с коллегами из городов Уральского федерального округа.

Так, региональный форум "Растим настоящих мужчин", который состоится в Кургане 30 ноября, посетит руководитель центра патриотического воспитания "Достойный выбор", директор ТРОО "Страйкбол Урала" Максим Шереметьев. Он презентует зауральцам проект "База героев" и предложит транслировать свои методики на другие территории. В программе запланированы мастер-классы, тренинги и консультации от авторитетных спикеров Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кургана.

Максим Шереметьев отмечает, что "База героев" оценена федеральными экспертами и уже выходит за пределы Тюменской области.

По словам Максима Шереметьева, организаторы форума "Растим настоящих мужчин" уделяют тюменцам большое внимание, и в планах у общественников на следующий год - провести мероприятие на территории соседней области, чтобы курганцы переняли опыт.