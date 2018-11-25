2018-11-25T16:29:45+03:00
Происшествия

В Тюмени ищут водителя «Рено Сандеро», сбившего на «зебре» маму с двумя детьми

Пешеходы получили ранения
Алена Кульмухаметова
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Мать с детьми была сбита на пешеходном переходеМать с детьми была сбита на пешеходном переходе
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Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев ДТП, которое случилось вечером, 23 ноября в Тюмени.

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, наезд на пешеходов случился около восьми вечера на улице Камчатская, 171. На «зебре» автомобиль «Рено Сандеро», предварительно белого цвета, сбил маму с двумя 6-летними детьми. Пешеходы получили ранения. Водитель с места ДТП скрылся в неизвестном направлении.

Госномера не известны. У автомобиля отсутствует правое зеркало, передний бампер поврежден. Очевидцев просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по тел.29-12-10, 79-46-52.

Позже в социальных сетях сообщалось, что похожий автомобиль совершил еще одно ДТП в одном из микрорайнов города.

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