На «Щедрый вторник» пенсионерка из Ялуторовска от волонтёров получила лампочки
Всемирную акцию «Щедрый вторник» подхватили волонтёры молодёжного социально-делового центра.
К активистам за помощью обратилась одинокая пенсионерка Екатерина Кудымова.
Пожилая женщина не могла самостоятельно перенести поленья под крышу сарая. Волонтёры сразу откликнулись - и за пару часов дружной работы сложили поленницу.
Спустя некоторое время представители Молодёжного центра вновь пришли в дом пенсионерки с лампочками. Единственную рабочую женщине приходилось перекручивать из коридора в комнату и обратно. Теперь в доме 79-летней пенсионерки, наконец-то, стало светло.
20 ноября добровольцы снова сделали подарок пожилой женщине - продукты питания и хозяйственные мелочи.
Напомним, массово акция «Щедрый вторник» в России пройдёт 27 ноября, однако мероприятия в рамках этой благотворительной инициативы её организатором - Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» - рекомендовано проводить в период с 20 ноября по 4 декабря 2018 года.