2018-11-25T16:20:43+03:00
Общество

На «Щедрый вторник» пенсионерка из Ялуторовска от волонтёров получила лампочки

Пожилая женщина сама обратилась за помощью к добровольцам
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Всемирную акцию «Щедрый вторник» подхватили волонтёры молодёжного социально-делового центра.

К активистам за помощью обратилась одинокая пенсионерка Екатерина Кудымова.

Пожилая женщина не могла самостоятельно перенести поленья под крышу сарая. Волонтёры сразу откликнулись - и за пару часов дружной работы сложили поленницу.

Спустя некоторое время представители Молодёжного центра вновь пришли в дом пенсионерки с лампочками. Единственную рабочую женщине приходилось перекручивать из коридора в комнату и обратно. Теперь в доме 79-летней пенсионерки, наконец-то, стало светло.

20 ноября добровольцы снова сделали подарок пожилой женщине - продукты питания и хозяйственные мелочи.

Напомним, массово акция «Щедрый вторник» в России пройдёт 27 ноября, однако мероприятия в рамках этой благотворительной инициативы её организатором - Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» - рекомендовано проводить в период с 20 ноября по 4 декабря 2018 года.

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