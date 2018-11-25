В Тюмени малыш в лифте испачкался чужой кровью
Соцсети Тюмени сообщают о том, что маленький тюменец обнаружил в поручнях лифта использованный шприц. Мама 4-летнего забила тревогу, когда ее сын измазался в чужой крови.
Шприц малыш нащупал в поручнях внутри лифта в многоквартирном доме 146 по улице Широтная. По счастливой случайности, ребеноук не укололся иглой. Тюменцы сообщают, что такие поручни имеют полости, где недобросовестные жильцы или гости нередко складируют мусор, а нарокманы оставляют там шприцы шприцы. Горожан призывают к бдительности.
Ведь шприц оставлен не больной старушкой, а скорее всего наркоманами, которые используют теплые местечки для получения очередной дозы.