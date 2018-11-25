2018-11-25T15:59:55+03:00
Общество

В Тюмени малыш в лифте испачкался чужой кровью

Шприц он нашел в кабине лифта
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:

Соцсети Тюмени сообщают о том, что маленький тюменец обнаружил в поручнях лифта использованный шприц. Мама 4-летнего забила тревогу, когда ее сын измазался в чужой крови.

Шприц малыш нащупал в поручнях внутри лифта в многоквартирном доме 146 по улице Широтная. По счастливой случайности, ребеноук не укололся иглой. Тюменцы сообщают, что такие поручни имеют полости, где недобросовестные жильцы или гости нередко складируют мусор, а нарокманы оставляют там шприцы шприцы. Горожан призывают к бдительности.

Ведь шприц оставлен не больной старушкой, а скорее всего наркоманами, которые используют теплые местечки для получения очередной дозы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омутинских подростков из детских домов готовят к самостоятельной жизни
В Тюмени ищут водителя «Рено Сандеро», сбившего на «зебре» маму с двумя детьми
На «Щедрый вторник» пенсионерка из Ялуторовска от волонтёров получила лампочки
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий услышал в послании губернатора церковное слово
Тюменцы побывали с клоунским туром в Санкт-Петербурге
Тюменцы получат от «Оцелота» муксуна и форель
Юные тюменцы становятся жертвами кибербуллинга
Тюменская форель отвечает самым высоким требованиям
Число ТОСов Тюменского района будет расти
Суперфинал по настольному футболу состоится в Тюмени
Тюменцам на большом экране покажут занятные короткометражки
В Тюмени несколько многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на теплотрассе
Известные биатлонисты Тюмени завершают подготовку к сезону в Австрии
Тюменская «скорая» отныне передаёт ЭКГ-файлы по цифровому сигналу
В Уватском районе подготовлены три площадки для сбора мусора