Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий услышал в послании губернатора церковное слово

СЕГОДНЯ 15:28 2018-11-25T15:28:09+03:00

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Тюменская область располагает значительными резервами для дальнейшего развития. Так считает митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Священнослужитель прокомментировал послание главы региона Александра Моора областной думе.

- В послании губернатора прозвучало очень церковное слово - синергия. Изначальное его значение - это сложение божественной и человеческой энергии для добрых дел. Но это понятие применимо и к обществу в целом. Все люди должны объединяться в общем деле и приносить пользу друг другу и нашей земле.

Глава Тюменской области положительно отозвался о деятельности Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, в партнерстве с которым регион принял участие в федеральном туристическом проекте «Императорский маршрут», напомнил митрополит Димитрий.