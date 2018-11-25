Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий услышал в послании губернатора церковное слово
Тюменская область располагает значительными резервами для дальнейшего развития. Так считает митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
Священнослужитель прокомментировал послание главы региона Александра Моора областной думе.
- В послании губернатора прозвучало очень церковное слово - синергия. Изначальное его значение - это сложение божественной и человеческой энергии для добрых дел. Но это понятие применимо и к обществу в целом. Все люди должны объединяться в общем деле и приносить пользу друг другу и нашей земле.
Глава Тюменской области положительно отозвался о деятельности Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, в партнерстве с которым регион принял участие в федеральном туристическом проекте «Императорский маршрут», напомнил митрополит Димитрий.