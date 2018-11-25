2018-11-25T15:28:09+03:00
Общество

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий услышал в послании губернатора церковное слово

Вновь говорили о «Императорском маршруте»
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тюменская область располагает значительными резервами для дальнейшего развития. Так считает митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Священнослужитель прокомментировал послание главы региона Александра Моора областной думе.

- В послании губернатора прозвучало очень церковное слово - синергия. Изначальное его значение - это сложение божественной и человеческой энергии для добрых дел. Но это понятие применимо и к обществу в целом. Все люди должны объединяться в общем деле и приносить пользу друг другу и нашей земле.

Глава Тюменской области положительно отозвался о деятельности Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, в партнерстве с которым регион принял участие в федеральном туристическом проекте «Императорский маршрут», напомнил митрополит Димитрий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омутинских подростков из детских домов готовят к самостоятельной жизни
В Тюмени ищут водителя «Рено Сандеро», сбившего на «зебре» маму с двумя детьми
На «Щедрый вторник» пенсионерка из Ялуторовска от волонтёров получила лампочки
В Тюмени малыш в лифте испачкался чужой кровью
Тюменцы побывали с клоунским туром в Санкт-Петербурге
Тюменцы получат от «Оцелота» муксуна и форель
Юные тюменцы становятся жертвами кибербуллинга
Тюменская форель отвечает самым высоким требованиям
Число ТОСов Тюменского района будет расти
Суперфинал по настольному футболу состоится в Тюмени
Тюменцам на большом экране покажут занятные короткометражки
В Тюмени несколько многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на теплотрассе
Известные биатлонисты Тюмени завершают подготовку к сезону в Австрии
Тюменская «скорая» отныне передаёт ЭКГ-файлы по цифровому сигналу
В Уватском районе подготовлены три площадки для сбора мусора