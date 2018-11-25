2018-11-25T15:23:05+03:00
Общество

Тюменцы побывали с клоунским туром в Санкт-Петербурге

В течение недели веселые лекари проводили игротерапию
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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В семи детских больницах Санкт-Петербурга маленьких пациентов развлекали клоуны – добровольцы, приехавшие из США, Австралии, Великобритании, Японии, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Италии, Испании, Мальты и, конечно, России.

Ежегодный тур с единомышленниками в Санкт-Петербург состоялся в 34-й раз. К клоунской группе присоединились тюменцы Хозяиновы: мама Светлана и ее семилетний ребенок Василий.

В течение недели веселые лекари проводили игротерапию в семи учреждениях городского, областного и федерального уровней. Аниматоров делили на микрогруппы по 3-5 человек и разводили по разным отделениям.

Добавим, что организаторы клоунского тура – тоже волонтеры – помогли иностранцам познакомиться ближе с русской культурой: гости северной столицы посетили Эрмитаж, Мариинский театр, Екатерининский дворец, а также шоу театра «Лицедеи».

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