Тюменцы получат от «Оцелота» муксуна и форель
Эксперименты с разведением муксуна и форели у производственно-торговых предприятий Тюменской области « Оцелот» удались.
- По Сладковскому товарному рыбоводческому хозяйству хорошие новинки получились. Мы вырастили в системе замкнутого водоснабжения, в экспериментальной установке, форель, - говорит руководитель ассоциации Руслан Цицкиев. - Убедились, что можем сами выращивать этот вид рыбы с малька до одного килограмма и выше. И по вкусовым качествам он отвечает самым высоким требованиям.
Помимо ценных пород рыбы, специалисты Сладковского района занимаются разведением сырка.
- Сейчас его средний вес приближается к полутора килограммам, он готов для воспроизводства молоди, питается естественными кормами, - говорит Руслан Цицкиев.