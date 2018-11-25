Тюменцы получат от «Оцелота» муксуна и форель

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-25T14:22:27+03:00

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Эксперименты с разведением муксуна и форели у производственно-торговых предприятий Тюменской области « Оцелот» удались.

- По Сладковскому товарному рыбоводческому хозяйству хорошие новинки получились. Мы вырастили в системе замкнутого водоснабжения, в экспериментальной установке, форель, - говорит руководитель ассоциации Руслан Цицкиев. - Убедились, что можем сами выращивать этот вид рыбы с малька до одного килограмма и выше. И по вкусовым качествам он отвечает самым высоким требованиям.

Помимо ценных пород рыбы, специалисты Сладковского района занимаются разведением сырка.

- Сейчас его средний вес приближается к полутора килограммам, он готов для воспроизводства молоди, питается естественными кормами, - говорит Руслан Цицкиев.