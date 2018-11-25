2018-11-25T12:40:07+03:00
Общество

Число ТОСов Тюменского района будет расти

Общественников подключат по-максимуму
Алена Кульмухаметова
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Первый орган ТОС был создан в Тюменском районе в честь 95-летия муниципалитета. Планируется, что в ближайшее время их число возрастет.

На днях в администрации Столичного состоялась встреча глав муниципалитетов Тюменского района с главами сельских администраций Заводоуковского городского округа по вопросу организации и реализации деятельности органов территориального общественного самоуправления (ТОС). Участниками встречи также стали потенциальные председатели ТОС Столичного.

Отметим, что Тюменский район нацелен активно развивать систему территориальных органов самоуправления. Летом этого года была создана дебютная организация в деревне Нариманова – ТОС «Наримановское».

Коллеги из Заводоуковска поделились опытом организации органов самоуправления на своей территории.

По информации информационной политики и информатизации Тюменской области, сегодня здесь действует 26 ТОСов без образования юридического лица, которые объединены в местную общественную организацию «Союз органов ТОС», зарегистрированную в качестве юридического лица.

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