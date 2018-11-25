2018-11-25T11:34:27+03:00
Общество

Суперфинал по настольному футболу состоится в Тюмени

Турнир проходил в режиме «сам за себя» и «друг против друга»
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 28 ноября, в Тюмени пройдет финал турнира по Кикер – так называется настольный футбол. Поединки в этом виде спорта состоятся в среду, 28 ноября, в Тюмени.

В соревнованиях по настольному футболу примет участие 16 сильнейших игроков.

В течение всего ноября, каждую неделю в городе проходил полуфинал – всего было четыре этапа. Формат не предусматривал командное участие, а значит, свои силы мог попробовать абсолютно каждый – турнир проходил в режиме «сам за себя» и «друг против друга».

Из каждого предварительного раунда в финал проходило четыре участника, показавших самые лучшие результаты. В итоге финалистами стали 16 тюменцев в возрасте от 18 до 35 лет.

Также в день состязания жители Тюмени смогут сделать фотографии на память в тематических фотозонах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные тюменцы становятся жертвами кибербуллинга
Тюменская форель отвечает самым высоким требованиям
Число ТОСов Тюменского района будет расти
Тюменцам на большом экране покажут занятные короткометражки
В Тюмени несколько многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на теплотрассе
Известные биатлонисты Тюмени завершают подготовку к сезону в Австрии
Тюменская «скорая» отныне передаёт ЭКГ-файлы по цифровому сигналу
В Уватском районе подготовлены три площадки для сбора мусора
Погода в Тюмени 25 ноября: - 11 градусов и небольшой ветерок
МедиаКОТ предлагал тобольским студентам зарядить телефоны
В Тобольском перинатальном центре выхаживают недоношенных ребятишек
Тюменцы начинают праздновать новый год
Местные и немецкие актеры представят тюменцам новый спектакль
На сцене тюменского «Космоса» московский режиссёр поставит «Чайку»
Бойцы Росгвардии из Тюмени написали сотню писем мамам
Тюменцы могут принять участие в проекте #Городмолодых72
Тюменские селекционеры вывели картофельного «Мишку»
Для юных тюменцев открыты бесплатные занятия по лепке
В Тюмени рядом с заправкой столкнулись «Камаз» дорожников и пожарная машина
Десять тысяч печей проверили тюменские пожарные в сельских домах
В Тюмени откроется выставка творческих работ «особых» горожан
Тюменские мамы в декрете хобби превращают в бизнес
Тюменцам рассказали об основных трендах «Лондонского фестиваля дизайна – 2018»
Погода в Тюмени 24 ноября: морозно и солнечно
Тюменцы посетили выставку архитектуры, дизайна, искусств в музей имени Словцова
Тюменец зарезал жену, несколько раз вонзив в нее нож
Пьяный тюменец душил свою мать подушкой
Тюменская облдума приняла бюджет региона на три года