Суперфинал по настольному футболу состоится в Тюмени

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-25T11:34:27+03:00

Турнир проходил в режиме «сам за себя» и «друг против друга»

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В среду, 28 ноября, в Тюмени пройдет финал турнира по Кикер – так называется настольный футбол. Поединки в этом виде спорта состоятся в среду, 28 ноября, в Тюмени.

В соревнованиях по настольному футболу примет участие 16 сильнейших игроков.

В течение всего ноября, каждую неделю в городе проходил полуфинал – всего было четыре этапа. Формат не предусматривал командное участие, а значит, свои силы мог попробовать абсолютно каждый – турнир проходил в режиме «сам за себя» и «друг против друга».

Из каждого предварительного раунда в финал проходило четыре участника, показавших самые лучшие результаты. В итоге финалистами стали 16 тюменцев в возрасте от 18 до 35 лет.

Также в день состязания жители Тюмени смогут сделать фотографии на память в тематических фотозонах.