2018-11-25T10:23:25+03:00
Общество

Тюменцам на большом экране покажут занятные короткометражки

Кресел в кинозале может хватить не всем
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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На большом экране жителям и гостям Тюмени 1 декабря бесплатно покажут картины местных авторов.

Организаторы отмечают, что в рамках фестиваля короткометражек «TMN KINO» любой желающий может презентовать свои видеоработы в кинотеатре, предварительно отправив фильм на модерацию.

В финале состоится презентация фильма «Про неё» команды проекта «72 истории о Тюмени» сценариста Ивана Кармацкого. Напомним, что ранее команда проекта собирала реальные истории о том, как менялась областная столица и как это влияло на жизнь обычных людей.

Фестиваль проводят авторы проекта «72 истории о Тюмени» на грант конкурса «Моя идея». Напомним, организаторы получили 90 тысяч рублей на реализацию.

Начало показа в 19:30 по адресу: улица Дмитрия Менделеева 1. Вход свободный, но количество мест ограничено, нужна предварительная регистрация на tmn-id.

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