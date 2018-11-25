Тюменцам на большом экране покажут занятные короткометражки

СЕГОДНЯ 10:23 2018-11-25T10:23:25+03:00

Кресел в кинозале может хватить не всем

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На большом экране жителям и гостям Тюмени 1 декабря бесплатно покажут картины местных авторов.

Организаторы отмечают, что в рамках фестиваля короткометражек «TMN KINO» любой желающий может презентовать свои видеоработы в кинотеатре, предварительно отправив фильм на модерацию.

В финале состоится презентация фильма «Про неё» команды проекта «72 истории о Тюмени» сценариста Ивана Кармацкого. Напомним, что ранее команда проекта собирала реальные истории о том, как менялась областная столица и как это влияло на жизнь обычных людей.

Фестиваль проводят авторы проекта «72 истории о Тюмени» на грант конкурса «Моя идея». Напомним, организаторы получили 90 тысяч рублей на реализацию.

Начало показа в 19:30 по адресу: улица Дмитрия Менделеева 1. Вход свободный, но количество мест ограничено, нужна предварительная регистрация на tmn-id.