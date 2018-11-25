ВВ Тюмени несколько многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-25T09:29:31+03:00

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Накануне вечером, 24 ноября, радиаторы отопления в домах по улицам Пермякова и Парфёнова стали холодными, а в кранах пропала горячая вода.

Как оказалось, причиной «холодомора» жителей многоквартирных домов района КПД, стала авария на теплотрассе.

Корреспондент «Комсомольская правда -Тюмень» позвонил в компанию УСТЭК, где специалисты пояснили, что накануне произошёл порыв теплотрассы. По этой причине жильцы вышеуказанных домов в районе ДК «Строитель» остались без тепла и горячей воды. На данный момент тепло подано. Сколько всего домов остались без тепла, специалисты уточнить отказались, предложив перезвонить в справочную службу в рабочий день.

При этом сами жильцы сообщают, что их радиаторы ещё холодные и воды горячей нет.

На сайте УСТЭК указан период отключения подачи тепла: 24 Ноября 16:45 - 25 Ноября 12:00.

Отметим, что в Тюмень пришли морозы и температура в квартирах падает стремительно.