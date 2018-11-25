2018-11-25T09:14:57+03:00
Общество

Известные биатлонисты Тюмени завершают подготовку к сезону в Австрии

Первый этап Кубка мира состоится в Словении
Алена Кульмухаметова
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Биатлонисты готовятся к Кубку мираБиатлонисты готовятся к Кубку мираФото: Татьяна Коркина
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В основную команду на декабрьские этапы Кубка мира по результатам отбора попали трое известных тюменских биатлонистов: Ирина Старых, Александр Логинов и Евгений Гараничев.

Сейчас тюменцы, согласно информации сайта Союза биатлонистов России (СБР), в составе сборной России по биатлону принимают участие в последнем предсезонном сборе национальной команды.

Сбор проходит в период с 18 по 30 ноября в австрийском Обертиллиахе - именно там завершится подготовка национальной команды к очередному сезону Кубка мира.

Первый этап Кубка мира сезона 2018/19 стартует 2 декабря в словенской Поклюке и завершиться 9 декабря.

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